Acreanos têm a segunda menor renda média per capita do país; confira o ranking e valores

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (19) o ranking de estados com maiores e menores rendas per capita no Brasil por mês em 2023. Em todo o país, ocorreu uma alta de 11,5% no faturamento mensal dos trabalhadores, mas as desigualdades regionais ainda marcam a realidade brasileira.

A renda média per capita no Acre é de R$ 1.074, sendo o segundo menor valor e perdendo apenas para o Maranhão, que registrou R$ 969. O maior valor é do Distrito Federal: R$ 3.215.

O ranking foi retratado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua – Todos os rendimentos 2023.

O valor usado para calcular a renda média mensal domiciliar per capita é o chamado rendimento de todas as fontes. O montante inclui valores recebidos por causa de trabalho ou por outras origens, como aposentadoria e pensão; aluguel e arrendamento; pensão alimentícia, doação e mesada de não moradores; programas sociais como Bolsa Família; seguro desemprego e rentabilidade de aplicações financeiras, por exemplo.

Quando se trata das regiões, Norte e Nordeste apresentaram os menores valores (R$ 1.302 e R$ 1.146, respectivamente), enquanto o Sudeste possuía o maior rendimento (R$ 2.237), seguido por Centro-Oeste (R$ 2.202) e Sul (R$ 2.167).

“Entre 2022 e 2023, o rendimento médio domiciliar per capita aumentou em todas as grandes Regiões, com destaque para a Norte (13,4%) e a Centro-Oeste (13,8%). Se comparado a 2019, também foram as regiões Norte (21,8%) e Centro-Oeste (12,5%) que apresentaram maior elevação do indicador, ao passo que a Região Sul (2,3%), a menor”, é o que diz a análise do Valor Econômico.