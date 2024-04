Acreanos viajam milhares de quilômetros até a Bolívia para ver Flamengo perder e reclamam da altitude

O Flamengo enfrentou na quarta-feira (24) o Bolívar, em La Paz, na 3 rodada da fase de grupos da Libertadores. O time carioca, comandado pelo técnico Tite, foi derrotado por 2 a 1.

Por ser um estado vizinho ao Acre, vários torcedores viajaram milhares de quilômetros para assistir o jogo na Bolívia.

Entre eles, a dupla de amigos Carlos Alberto e Cleiton, que saíram do Acre para assistir o jogo e assim como os jogadores do Flamengo, sentiram os efeitos da altitude. La Paz é uma cidade que fica a 3.640 metros acima do nível do mar. Os dois foram entrevistados pela Coluna do Fla.

“Senti. A turma toda sentiu. Mas nós fizemos uma caminhada muito forte na terça-feira (23), subimos a avenida toda (Av. 16 de Julho), fizemos umas visitas a monumentos históricos e na volta deu uma fadiga. Então, realmente, você sente a falta de ar. No início, para dormir, foi meio complicado. A gente custou a pegar no sono. Falta sempre um pouquinho de ar. Aí é só molhar o nariz, tomar bastante água… assim aliviou”, disse Carlos Alberto.

“Apesar de eu ser do Acre, um estado vizinho, senti um pouco de fadiga, falta de ar, cansaço. No aeroporto, na cidade de El Alto, senti bem mais, até porque lá é quase 4 mil metros acima do nível do mar. Aqui em La Paz mesmo sentimos um pouco. Acredito que falta mesmo (o ar), tem a fadiga. A altitude prejudica os torcedores e deve prejudicar os jogadores também”, completou Cleiton.

Jogadores dizem que altitude prejudicou

Alguns jogadores do Flamengo também relataram dificuldades enfrentadas por conta da altitude. Os jogadores do Flamengo utilizaram cilindros de oxigênio no vestiário, durante o intervalo do jogo.