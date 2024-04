Anel de título de Kobe Bryant na NBA é leiloado por quase US$ 1 milhão

Kobe Bryant um dos maiores ídolos da NBA segue quebrando recordes mesmo após a sua trágica morte, em um acidente de helicóptero em 2020. Um item que pertenceu ao Black Mamba acaba de ser leiloado por uma quantia quase milionária.

Ao longo da carreira na maior liga de basquete do mundo, Kobe conquistou cinco títulos. Mas o primeiro, conquistado em 2000 com o Los Angeles Lakers, teve um sabor especial para o jogador, que mandou confeccionar uma réplica exata do anel de campeão e o deu de presente para o pai. A cópia foi feita em ouro 14 quilates e está adornado com 40 diamantes, além do nome de Kobe, os números conquistados pelo atleta na temporada e o 8 que estampava em sua camisa no início da carreira.

O item foi a leilão no início deste ano e acaba de ser arrematado por US$ 927 mil (cerca de R$ 4,67 milhões na cotação atual). A cifra, segundo a casa de leilão responsável pelo páreo, é recorde para um anel de campeão da NBA. O valor está bem acima do valor inicial, já que a peça foi avaliada em US$ 14 mil.