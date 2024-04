Após dois dias em trabalho de parto, adolescente indígena é resgatada por helicóptero

Uma adolescente de 14 anos foi resgatada em trabalho de parto, por meio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (CIopaer), na aldeia Santa Rosa, localizada na Terra Indígena Riozinho, às margens do Rio Iaco, em Assis Brasil.

A operação aconteceu em parceria com o Serviço Móvel de Urgência do Acre (Samu). Segundo informações, a indígena já estava em trabalho de parto há dois dias.

Em razão da mudança de tempo a aeronave teve uma série de tentativas de aterrisagem, tendo que pousar em uma fazenda próxima e ser abrigada por moradores locais.

“Ficamos cerca de uma hora e meia aguardando a melhora das condições do tempo”, relatou o médico emergencista do Samu, Jonatha Santiago.

Apesar dos contratempos, a equipe conseguiu estabilizar a adolescente e prepará-la para o retorno a Rio Branco, no entanto, novamente o tempo fechou e o helicóptero precisou passar a noite em uma outra fazenda. “O tempo fechou novamente, e o comandante achou por bem pousar em outra fazenda”, explicou Santiago.

A mãe foi transferida para a Maternidade Bárbara Heliodora em Rio Branco onde teve parto normal e se encontra em bom estado de saúde, junto com o seu bebê.