Após luta contra um câncer, morre Amarílio Júnior, cunhado do senador Marcio Bittar

Morreu nesta quinta-feira (4), após anos lutando contra um câncer, o cunhado do senador Marcio Bittar (União/AC), Amarílio Ferreira Junior, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estava internado.

Ele e a esposa, Marisa Bittar, irmã do senador, eram professores doutores da Universidade Federal de São Carlos. Os dois são autores do livro ‘A Educação Soviética’.

Nas redes sociais, o senador lamentou a morte de Amarílio. “Hoje perdi meu cunhado na última batalha contra o câncer. Um homem íntegro, generoso e que se fez presente desde a minha infância. Obrigado por tudo. Vá em paz!”, escreveu.