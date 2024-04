BBB24: Governo do Amazonas pede eliminação de Beatriz: “Fica, cunhã”

O Governo do Estado do Amazonas “Simbora, pessoal! Fica, cunhã”, diz o texto, com o pedido de “vota para eliminar a Beatriz”, declarou torcida para Isabelle Nogueira no Paredão desta quinta-feira (11/4) do BBB 24. Por meio de um post nas redes sociais, o órgão pediu a eliminação de Beatriz Reis do reality show.

Isabelle, Beatriz e Davi Brito enfrentam o 20º Paredão do BBB 24. Enquetes parciais apontam a eliminação de Bia com rejeição. Após a eliminação, ficarão apenas quatro participantes na casa. O final do programa será na terça-feira (16/4).