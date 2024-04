BC lança moeda de R$ 5 pelos 200 anos da 1ª Constituição do Brasil; veja

O Banco Central lançou hoje uma moeda comemorativa de R$ 5 em celebração aos 200 anos da criação da primeira Constituição do Brasil.

O que aconteceu

Moeda comemorativa é de prata e pesa 28 gramas. Na parte da frente, ela tem um livro da primeira Constituição brasileira aberto com as páginas em cor amarelada, representando a antiguidade. Também há uma pena ao lado, que, segundo o BC, foi material usado para escrever o texto. A parte de trás mostra o prédio do Congresso Nacional.

Item vai ser vendido por R$ 440. Em nota, o BC afirmou que a tiragem inicial da moeda será de 3.000 unidades. A venda será pelo site Clube da Medalha.

Banco Central diz que lançamento é uma homenagem ao Poder Legislativo. A primeira Constituição brasileira é datada de 25 de março de 1824, durante o Brasil Império. A Carta implementou o bicameralismo – composição formada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Moeda foi apresentada em cerimônia no Salão Nobre da Câmara. Segundo a Casa, o lançamento faz parte das ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2017 sobre os 200 anos da primeira Constituição.

Após o anúncio, site oficial de venda ficou fora do ar. O UOL questionou o banco se a falha é pelo volume de acessos, mas o BC disse que ele é mantido pela Casa da Moeda. A reportagem entrou em contato com o órgão, mas não teve retorno até a última atualização dessa reportagem.

Página voltou a funcionar durante a tarde. Mais cedo, o site dizia que estava passando por “manutenção programada”. O comunicado era exibido ao tentar acessar o site e afirmava que o acesso seria reestabelecido “em instantes”