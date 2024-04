Bilionária mais jovem do mundo tem 19 anos e é brasileira; saiba quem é

Livia Voigt, que ainda está na faculdade, é um entre os 69 nomes de brasileiros que aparecem na lista de bilionários da Forbes 2024. Quatro deles têm o sobrenome Voigt. O brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e dono de uma fortuna de US$ 28 bilhões.

Livia é apenas dois meses mais jovem que o italiano Clemente Del Vecchio, que também tem 19 anos, e é um dos herdeiros da Luxottica, maior fabricante de óculos do mundo e dona da marca Ray-Ban. Ele tem uma fortuna de US$ 4,7 bilhões ( R$ 23,7 bilhões). No ano passado, ele era o mais jovem na lista.

A lista de bilionários da Forbes é divulgada todos os anos, geralmente no início de abril. A deste ano está na 38 ª edição. Boa parte da fortuna dos bilionários está atrelada a ações. A data de corte para a lista de 2024, divulgada nesta terça-feira, é 8 de março. Ou seja, o valor da fortuna de cada um dos nomes do ranking se refere a essa data. A revista também tem uma lista em tempo real, que é atualizada diariamente.

Lista brasileira de bilionários

A Forbes também tem listas nacionais. Na lista brasileira, de 2023 (esta ainda não foi atualizada), Livia Voigt é uma das 29 herdeiras da Weg. Nenhuma outra empresa no país criou uma geração tão farta de milionários quanto esta empresa.

A fabricante catarinense de motores, transformadores, geradores de energia e tintas é o negócio com mais representantes no ranking nacional da Forbes. É mais do que o dobro da Itaúsa, segunda colocada na lista, com 11 nomes.

Todos os bilionários com menos de 30 são herdeiros

Neste ano, os 25 mais jovens bilionários têm até 33 anos. Juntos, eles têm uma fortuna avaliada em R$ 555,5 bilhões. Alguns são self-made, ou seja, criaram seus negócios. É o caso de Evan Spiegel, de 33, fundador do Snap; Ben Francis, de 31, da Gymshark; e Palmer Luckey, de 31, criador da Oculus VR.

No entanto, entre os que têm idade abaixo dos 30, todos herdaram suas fortunas. É a primeira vez que isso acontece desde 2009 segundo a Forbes. A revista diz que chegamos a era da “grande transferência de riqueza”, pois muitos bilionários estão preparando a sucessão de seus negócios.

A média de idade na lista é de 66 anos. O mais velho completou 102.

Taylor Swift estreia na lista de bilionários da Forbes

O ranking agora tem mais bilionários do que nunca. São 2.781, 141 a mais que no ano passado e 26 a mais que o recorde estabelecido em 2021. Eles também estão mais ricos do que nunca. Sua fortuna vale US$ 14,2 trilhões, um aumento de US$ 2 trilhões em relação a 2023 e US$ 1,1 trilhão acima o recorde anterior, também estabelecido em 2021.

A lista tem 256 estreantes. O mais famoso deles é Taylor Swift. Graças ao sucesso da turnê Eras Tour, a primeira a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita, a estrela pop de 34 anos alcançou a marca de US$ 1,1 bilhão em fortuna. Swfit é a primeira cantora a alcançar a marca graças a suas músicas.

Magic Johnson também estreia na lista de bilionários da Forbes

Outro estreante famoso é Magic Johnson. Lenda da NBA, Magic Johnson turbinou sua fortuna fora das quadras, graças a investimentos em equipes esportivas profissionais, cinemas, franquias da Starbucks, imóveis e cuidados de saúde. O empresário tem hoje patrimônio de US$ 1,2 bilhão, segundo a Forbes.

Mulheres são 13,3% dos bilionários da Forbes

O ranking traz 369 mulheres. Elas representam 13,3% dos bilionários, com uma fortuna de quase US$ 1,8 trilhão — cerca de R$ 9 trilhões. No ano passado, elas respondiam por 12,8% dos integrantes do ranking. Em apenas um ano, houve um ganho de US$ 240 bilhões de riqueza entre as mulheres.