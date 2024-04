Com 75% de professores temporários, governo prepara maior concurso efetivo da história do Acre

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados nesta quinta-feira (23) apontam que 75% dos professores da rede estadual de ensino do Acre são temporários.

Os números fazem parte de um levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação, que mostra que apenas 23% dos professores do Estado são efetivos. O último concurso efetivo na área da educação realizado no Acre aconteceu em 2018.

Ainda segundo o estudo do Inep, o número de professores efetivos nas escolas estaduais teve uma redução de 31% nos últimos 10 anos em todo o estado do Acre. Enquanto o número de temporários aumentou em 10%.

Em busca de melhorar os índices apontados pela pesquisa, o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), anunciou no final de 2023 um concurso efetivo com mais de três mil vagas.

A expectativa é que o edital do certame seja publicado ainda ano. As vagas, de contratação imediata e cadastro reservas, visam fortalecer o quadro efetivo de profissionais do sistema público de ensino em todo o estado, nas mais diversas áreas.

Serão oferecidas duas mil vagas para o cargo de professor P2-30h, 500 vagas para o cargo de professor P2-30h com especialização em Educação Especial e outras 500 vagas para o cargo de Apoio Administrativo Nível II – 30h.