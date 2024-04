Com berrante, Bocalom anuncia mais uma regional no programa Asfalta Rio Branco; VÍDEO

O prefeito Tião Bocalom assinou, na manhã desta segunda-feira (15), a ordem de serviço do programa Asfalta Rio Branco, na regional da Sobral. Durante a abertura do evento, um momento incomum aconteceu. Uma tocadora de berrante participou da abertura e utilizou o instrumento para animar os presentes no local, iniciando a solenidade em grande estilo.

Atualmente, o programa atua nas dez regionais da capital acreana, através das empresas contratadas e da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), com um investimento total na casa dos R$ 190 milhões na manutenção das ruas da capital acreana.

Veja o vídeo do momento: