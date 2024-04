Conheça Richard Gadd, o ator da série que está dando o que falar

A produção é protagonizada por Richard Gadd e conta a história do próprio humorista, marcada por um grave episódio de perseguição e agressão sexual.

Em ‘Baby Reindeer’, Richard Gadd interpreta a sua própria história, tendo ao seu lado a atriz Jessica Gunning, que dá vida a Martha.

Martha irá conhecer a personagem de Richard Gadd, de seu nome Donny Dunn, no bar em que ele trabalha, momento em que começa uma intensa aventura da qual o protagonista já não consegue sair.

Richard Gadd, até à estreia da série, era somente conhecido na Escócia, mas agora todo o mundo fala do que ele viveu. O escritor, humorista e ator, de 34 anos, é assumidamente bissexual e é um dos embaixadores da We Are Survivors, instituição de solidariedade social do Reino Unido que procura ajudar homens que passaram por situações de abuso sexual.

No currículo tem projetos como ‘Outlander’ e ‘Code 404’, embora tenha sido, sem sombra de dúvida, ‘Baby Reindeer’ que o catapultou para a fama.

