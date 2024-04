Criminosos invadem sede do Procon durante a madrugada e fazem arrastão em Rio Branco

A sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon), localizada no Centro de Rio Branco, foi invadida durante a madrugada desta quinta-feira (25) e alvo de uma ação criminosa.

Os responsáveis pela ação conseguiram entrar no lugar no meio da noite arrombando uma porta que dá acesso à rua e fizeram um verdadeiro arrastão no local.

Foram levados dois micro-ondas, ventiladores, uma botija de gás, alimentos, e até calças jeans de um dos trabalhadores do instituto. Os armários e gavetas foram revirados.

Agentes da Polícia Civil foram até o local para realizar uma perícia e tentar identificar os vestígios dos criminosos. Há a possibilidade de mais bens terem sido levados.