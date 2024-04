Davi e Mani Reggo serão interpretados por sósias em documentário

Os atores baianos Jean Pedro e Mariana Freire irão interpretar Davi e Mani, respectivamente, reproduzindo os momentos importantes que Davi, enquanto ainda estava no reality, relatou ter vivido com a empresária.

“Logo menos vamos nos emocionar com a história desse campeão e nos identificar mais e mais com tudo que nos liga a ele. Obrigado, TV Globo. Convite aceito e realizado com maestria e máximo respeito”, disse Jean Pedro.

Mariana, por sua vez, agradeceu a oportunidade. “É a primeira vez que sou contratada pela Globo, depois de quase 30 anos de profissão. Eu quero deixar a dica: quero fazer mais filmes na minha Terra, com mulheres diretoras! Um prazer contracenar com Jean Pedro.”

O documentário de Davi foi gravado em Salvador, na Bahia, e tem data de estreia para dia 8 de maio deste ano. Além disso, contará com depoimentos do campeão do BBB 24 e de outras celebridades que torceram para o baiano vencer o reality show.