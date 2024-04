Deputados Coronel Chrisóstomo e Fernando Máximo votam para libertar acusado de mandar matar Marielle Franco

Os deputados federais Coronel Chrisóstomo (PL) e Fernando Máximo (União) foram os únicos parlamentares rondonienses a apoiar a libertação do deputado miliciano Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Nesta quarta-feira (10) a Câmara Federal decidiu pela manutenção da prisão, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O voto de Chrisóstomo já era esperado, uma vez que ele obedece as ordens do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a posição do médico Fernando Máximo surpreendeu.

Os outros deputados federais por Rondônia Lucio Mosquini, Maurício Carvalho, Lebrão, Silvia Cristina, Cristiane Lopes e Thiago Flores votaram pela manutenção da prisão.