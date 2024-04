Dos negócios às pistas de Fórmula 1: ao ContilNet, Stanley Bittar revela nova paixão

Com mais de 20 anos de experiência em cirurgia plástica, Stanley Bittar é um mestre em medicina estética e palestrante renomado. CEO de uma das maiores empresas do ecossistema de saúde, beleza e bem-estar do Brasil. Sua trajetória é marcada por um espírito empreendedor indomável, que o levou a se tornar uma referência internacional em transplantes capilares.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com o empresário acreano para saber mais sobre sua rotina, e vamos contar as novas aventuras de quem democratizou o transplante capilar e hoje é CEO de uma Holding avaliada em meio bilhão de reais.

O poderoso empresário acreano agora aposta em um dos sonhos antigos para levar a vida com mais leveza, o acreano Stanley Bittar agora é piloto de Fórmula 1. Em conversa com este jornalista, Stanley abriu o jogo sobre a paixão pela velocidade. Ele contou que foi convidado e, após o teste, hoje também já corre em categorias estrela.

“Sempre sonhei em ser piloto de Fórmula 1. Fui convidado para estrear na categoria mais simples da AMG CUP, que é a C300. E logo recebi o convite para testar a categoria estrela da AMG, que é a GT series. Fiz o teste e os organizadores aceitaram que eu corresse também na GT SERIES. Na primeira prova fui quinto colocado. Na segunda prova já fui terceiro. Pelo jeito, tudo que eu faço, eu faço bem. Só Deus pra explicar isso”, revelou em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer.

Questionado por este jornalista sobre realizar o sonho de ser piloto, o empresário, que já tem fama de ‘aventureiro’, parece ‘focado’ no novo desafio e resume em prazeroso a nova prática.

“A experiência esportiva mais difícil da minha vida. Mas também o esporte mais prazeroso que eu já fiz. E olha que eu fiz paraquedismo e tiro esportivo,” disse ao ContilNet.

Sobre se existe diferença entre o Stanley empresário, focado nos negócios, e o Stanley piloto, e se personalidades diferentes, o empresário afirmou que são as mesmas pessoas e que o esporte o prepara para o dia a dia na selva de pedra.

“Não, não, de forma alguma. São os mesmos, é a mesma essência. Tudo acontece muito rápido, você não pode errar. Tem que ser sério e responsável. Tens toda a equipe nas tuas mãos. Não se vence sozinho, mas podes sozinho colocar tudo a perder. Quanto mais eu corro, mais eu me preparo para a selva de pedra”, disse o empresário.

Para finalizar o bate-papo com o empresário Stanley Bittar, perguntei sobre competitividade. Questionei Bittar se ele é competitivo, e se aceita as derrotas normalmente. O empresário acreano não escondeu que é competitivo e revelou que não aceita estar fora do pódio.

“Sempre fui. Não aceito estar fora do pódio. Nunca aceitei. Desde sempre, na escola, na faculdade, nos negócios, sempre quis e quero estar entre os primeiros. Não aceito menos que isso. Não vim ao mundo a passeio. Tudo é treinável, e treinamos para ganhar”, contou Stanley.

E já combinamos acompanhar a próxima corrida de pertinho e trazer conteúdo exclusivo para vocês! E as aventuras do mega empresário não param por aí. Stanley Bittar embarcou em uma mega aventura, o “Tagino Adventure – Tour Rota dos Deuses”, e tem compartilhando todos os dias em suas redes sociais, uma aventura sobe duas rodas. Veja fotos cedida a coluna Douglas Richer: