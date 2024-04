Empresárias Neiva Santiago e Ana Paula Correia inauguram segunda unidade Audera; FOTOS

Em uma entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, as empresárias Neiva Santiago e Ana Paula Correia, proprietárias da marca Audera, revelaram detalhes sobre a inauguração de sua mais recente unidade. A nova abertura representa não apenas um marco na trajetória da empresa, mas também a concretização de uma visão que visa atender às necessidades de um público cada vez mais exigente.

Seguindo as tendências de mercado, a Audera se destaca por oferecer serviços personalizados e de alta qualidade, buscando não apenas embelezar, mas também promover o bem-estar e a autoestima de seus clientes. Neiva Santiago destacou que a decisão de expandir surgiu da observação atenta das demandas do mercado e do valioso feedback dos clientes, visando preencher uma lacuna existente em uma localidade específica.

A escolha estratégica do local da nova unidade visa não apenas alcançar um novo segmento de clientes, mas também oferecer conveniência e acessibilidade para aqueles que já são familiarizados com a marca Audera. Ana Paula Correia ressaltou que a expansão está alinhada com a missão da empresa de proporcionar experiências de beleza únicas, combinando técnicas inovadoras, produtos de alta qualidade e um atendimento excepcional.

Neiva Santiago enfatizou que a inauguração da nova unidade é um reflexo da confiança depositada pelos clientes na marca, demonstrando o compromisso contínuo com a inovação, a excelência no atendimento e a satisfação do cliente. Por sua vez, Ana Paula Correia expressou entusiasmo com as possibilidades que a expansão traz, reafirmando o comprometimento em fazer da Audera um símbolo de excelência e inovação no universo da beleza no Acre.

Veja fotos: