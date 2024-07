Record demite repórter que vazou entrevista de Lula antes de ir ao ar

A TV Record condenou o vazamento de um trecho da entrevista concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa terça-feira (16/7). Parte da conversa chegou com ruído ao mercado cerca de uma hora antes da divulgação pela emissora, por meio de uma agência da qual a entrevistadora é sócia.

Segundo a Record, pouco antes das 13h, uma corretora divulgou aos investidores uma declaração de Lula sobre a suposta necessidade de cortes de gastos e que a meta fiscal não necessariamente precisava ser cumprida. A informação agitou o mercado.

“Em entrevista à Record TV, que será veiculada hoje ao longo dia, o presidente Lula disse que é preciso convencê-lo de que será mesmo preciso cortar entre R$ 15 bi e [R$] 20 bi no relatório de 22 de julho. Disse ainda que se precisar modificar a meta, ele não se opõe”, diz o trecho divulgado.

Mesmo sem saber exatamente o que havia sido dito ou o contexto, o mercado fez o dólar virar do negativo para o positivo ante o real. Na renda fixa, as taxas de alguns DIs (Depósitos Interfinanceiros) zeraram as perdas. A fala também reverberou na bolsa, e o Ibovespa, que ameaçava se recuperar, voltou a cair. A B3 cedeu 0,18%, com 129.083 pontos.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o texto divulgado pela corretora BGC foi atribuído à Capital Advice, agência de análise política da qual a autora da entrevista, a jornalista Renata Varandas, é uma das três sócias. A Capital Advice presta serviços à BGC.

Questionada pela reportagem da Folha, a Capital não respondeu. A jornalista também foi procurada, mas não se manifestou ao veículo de imprensa.

“Medidas cabíveis”

A Record informou em nota que tomará providências após a apuração dos fatos e demitiu a repórter.

“A Record esclarece que soube da ligação da repórter Renata Varandas com a Capital Advice somente após a divulgação do release pela agência. A emissora deixa claro que condena qualquer vazamento de informações, principalmente com recorte parcial do que é apurado em entrevistas feitas por nossas equipes. Medidas cabíveis serão tomadas com a apuração dos fatos”, destacou.

A Record divulgou a íntegra da entrevista de Lula a partir das 19h55. A menção a cortes “entre R$ 15 bi e 20 bi”, que aparece no comunicado da corretora, não foi dito por Lula, apenas na pergunta da jornalista.