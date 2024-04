Empresários do Acre se tornam embaixadores no programa ‘Amazônia Que eu Quero’

Este ano o projeto ‘Amazônia Que eu Quero’ contará com embaixadores que representarão os estados participantes do evento. O anúncio foi feito na última sexta-feira (26), quando ocorreu o Café dos Embaixadores, onde as figuras escolhidas foram apresentadas à iniciativa, para assim contribuírem com ela durante o ano de 2024.

Dentre os escolhidos para representar o estado do Acre está Edson Cruz, a pessoa à frente do Grupo J-Cruz, que trabalha com fármacos e cosméticos, fazendo parte dele a Hoje Cosmetics, Farmácia do Consumidor e a Drogaria Ultra Popular.

Cruz ressalta que o grupo de empresas já vêm assumindo um papel mais sustentável em seus empreendimentos no decorrer dos últimos anos, além de enfatizar a importância dessas ações para o meio ambiente.

“A gente sempre tem essa pegada de engajar, investimos em energia limpa, projeto de crédito de carbono e outros projetos que serão implementados este ano ainda na nossa empresa. A gente vai se engajar para contribuir, trazer outros parceiros “, afirma ele, ao g1.

Além dele, outros três empresários do estado foram convidados a integrar o os embaixadores do Acre dentro do projeto neste ano, sendo eles Ricardo Leite, Oswaldo Dias e Marcelo Dias, dos ramos imobiliários e de veículos.

O projeto foi iniciado ainda em 2019, pela Fundação Rede Amazônica, visando a promoção de educação política entre diversos agentes e setores da sociedade, através de temáticas selecionadas para cada edição. Este ano os dois pilares de discussão serão a soberania da Amazônia e a biodiversidade

O gerente comercial do grupo organizador do projeto, Fábio Farina, explicou o papel que será desempenhado pelos embaixadores selecionados neste ano. “A ideia é eles serem divulgadores dos trabalhos que eles vêm fazendo já para os outros empresários. A gente precisa entender que não existe desenvolvimento sem preservação e não existe preservação sem desenvolvimento, se a gente entender isso a gente vai avançar cada vez mais, vai gerar empregos, vai gerar oportunidades e é isso que a Amazônia precisa”, elucida.