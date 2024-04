Especial Justin Bieber, filme gratuito e Noite das Patroas: como curtir o fim de semana em Rio Branco

Do pop ao rock, do pagode ao sertanejo, o final de semana prepara muitas surpresas e opções de diversão para a população de Rio Branco. Aqui vai mais um Giro Cultural do ContilNet.

Os destaques vão para as opções culturais em lugares populares da cidade, como o CineClube Opiniões com filme indicado ao Oscar e o campeonato de poesia falada no Casarão. Além de, claro, as baladas nas casas de festas, como Moon Club, Infinity e Studio Beer.

Os shows de rock também estão presentes na Confraria e no Studio Beer. E, claro, aquele pagodinho no Quintal dos Brothers. Como sempre, há várias opções para quem gosta de sair.

Vem conferir a lista mais esperada do final de semana no Giro Cultural do ContilNet.

O primeiro especial de artistas pop masculinos da Bhouse no sábado (20)! Por coincidência, também se torna uma festa de ex (da Selena Gomes). Os maiores hitmakers da indústria com os maiores hits de suas carreiras. Ingressos antecipados: R$ 25,00 (Até o dia 20/04 às 20h). Ingressos na bilheteria: R$ 30,00 meia e R$ 60,00 inteira.

2º classificatória do ano no Campeonato de Poesia Falada da Central de Slam, valendo vaga para final estadual + vaga RB /AC para Central de Slam nacional. Alô poetas, as inscrições serão na hora. Não perde! 21 de abril, no Casarão, às 18h30.

Na Filmoteca Acreana, no sábado (20), às 19h no CineClube Opiniões. O filme exibido será o “Entre Mulheres”, indicado ao Oscar, que conta a história de mulheres da comunidade religiosa que lutam para conciliar sua fé com a realidade.

Na Confraria, na sexta (19), tem StereoHeads com entrada liberada! E no sábado (20), temos o Especial U2 e Oasis com a bandas de Rio Branco embalando a noite, a partir das 19h.

O primeiro Bestial Invasion, uma noite de som pesado que vai abalar as estruturas do Studio Beer! Na sexta (19), a partir das 21h, as bandas Nampat, No Fear, Necromantticu, Death Silence e WarBeast vão se unir para uma verdadeira devastação. Vendas e Informações: (68) 99911-8975.

Na Moon Club, sexta (19), tem “Viva La Fiesta Mexicana” com a Tequileira do Funk, atração nacional, dando doses de Tequila, Jurupinga e Bananinha. Sábado (20) tem “Noite das Patroas na Casinha”, como a noite é delas, teremos doses de Balena, Bananinha e Jurupinga para elas.

Na sexta (19), a partir das 19h, a “Roda dos Brothers 360°” com Samba Brothers, Samba Groove com participação de Isaías&Rodrigo no Quintal dos Brothers.

Na Infinity Bar e Balada, tem o Baile da Infinity com Los Padres, Hangell Borges e DJ Belmont na sexta (19) às 22h.

A “Domingueira Municipal”, com início às 17h no dia 14, acontece com Luccas Silva com diversas promoções de cerveja e comidas.