Estoque zera e todas as vacinas contra dengue são aplicadas antes do vencimento no Acre

Neste mês, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre decidiu ampliar a faixa etária do público alvo para a vacinação da dengue do estado, por conta da baixa procura pelo imunizante.

Ao todo, o estado recebeu mais de 17 mil doses. A campanha teve início no dia 16 de fevereiro, em 11 municípios acreanos. Porém, o fato de que as doses enviadas vencem no dia 30 de abril preocupou as autoridades sanitárias que correram para achar uma forma de aplicar as doses antes do vencimento.

A Sesacre então decidiu iniciar temporada de vacinação em crianças e adolescente de 6 a 16 anos. Além disso, pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial e renais crônicos), de 20 a 59 anos, também puderam se vacinar.

Com isso, o Acre conseguiu aplicar todas as doses disponíveis antes mesmo da data limite de vencimento das vacinas. A informação foi confirmada ao ContilNet pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles, que deu detalhes sobre as próximas remessas que devem chegar ao Acre.

“As doses que vamos receber é apenas para adolescentes e não haverá liberação para população porque a validade é prolongada”, disse.

A vacina

A Qdenga é um imunizante desenvolvido pela farmacêutica japonesa Takeda, feita com o vírus da dengue atenuado. Isso significa que a vacina contém o vírus vivo, enfraquecido em laboratório, tornando-o seguro para ser aplicado sem causar a doença.

O esquema vacinal consiste em duas doses com intervalo de três meses entre as aplicações. O Ministério da Saúde (MS) enviou no final de março mais 6,4 mil doses, que foram distribuídas entre os outros 11 municípios que não foram contemplados na primeira remessa.