Ex-vereador é preso com mais de 160 quilos de maconha após denúncia

Uma denúncia anônima levou às polícias Federal e Militar a prender 163 quilos de maconha na noite desta quinta-feira (25) em uma propriedade rural às margens do rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste, interior de Rondônia. O suspeito de ser o dono dos 167 tabletes da droga é o ex-vereador de Pimenteiras do Oeste Jorge Fernandes Leite que acabou preso em flagrante.

A droga foi contrabandeada da Bolívia e a polícia investiga para em quais lugares ela seria repassada no Brasil. Um Space Fox que estava sendo usado como táxi pelo suspeito foi apreendido. O caso está na jurisdição da Polícia Federal em Vilhena.

Segundo o site Folha do Sul on Line, quando o presidente da Câmara de Pimenteiras, Jorgiano Garcia Leite (União Brasil), soube da prisão do pai, disse por telefone que ficou chocado com a notícia. Ele sequer tinha ideia de que ele estaria envolvido com esse tipo de coisa.

Ainda conforme o portal, Jorgiano estava muito feliz. Ele estava com a mulher, no hospital, ainda comemorando o nascimento do primeiro filho.