Força-tarefa revela como grupo criminoso ocultava patrimônio milionário

De 2012 a 2024, as empresas investigadas por ligação com o crime organizado adquiriram 205 imóveis. Só as negociações declaradas totalizaram R$ 145 milhões.

Mas, ao comparar esses valores com os critérios usados no pagamento do ITBI, o imposto sobre transações imobiliárias, os auditores verificaram uma diferença de R$ 30 milhões.

Ou seja, o valor efetivamente gasto para compra dos imóveis chegaria a R$ 175 milhões.