Governo de Rondônia convoca novos servidores para a Seas

O Governo de Rondônia convocou, nesta quarta-feira (10), 60 candidatos aprovados no concurso público para ocuparem cargos efetivos na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Foi a primeira vez que a secretaria realizou um concurso público, e as convocações estão formalizadas no decreto nº 29.033, publicado no Diário Oficial do Estado.

A Seas tem um importante papel no combate à vulnerabilidade de diversas famílias. O concurso visa fortalecer o quadro de servidores, buscando aprimorar as ações desenvolvidas pela secretaria.

A Seas, responsável pela gestão e coordenação da Política de Assistência Social, Segurança Alimentar, Habitação, Transferência de Renda e Promoção da Cidadania e Direitos Humanos no Estado, alcança este marco histórico em 2023, após 15 anos de sua criação pela Lei Complementar nº 411, de 28 de dezembro de 2007.

Confira a lista dos convocados