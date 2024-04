Governo entrega 110 toneladas de alimentos para famílias atingidas pelas enchentes no Acre

O governo do estado do Acre, junto com a Fecomércio Senac e o programa Sesc Mesa Brasil, entregou mais de 9 mil cestas básicas para as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre deste ano neste sábado (06).

Na solenidade que contou com Leandro Domingos, presidente da Fecomércio e a vice-governadora Mailza, o governador Gladson Cameli falou de “gratidão” pela entrega das cestas básicas.

“A Fecomércio sempre esteve à disposição, a gente precisa nem pedir. E é dessa forma que quero continuar o nosso governo, unidos. Para que a gente possa cada vez mais, criar uma geração de empregos. Muita gratidão ao Sesc”, declarou.

Domingos também falou sobre a importância da ação, focando em como é alarmante que pessoas passem fome e fiquem em situação de insegurança alimentar e física por conta das mudanças climáticas.

“A demanda [de alimentos] era tão grande que pedimos ajuda do Governo do estado para ajudar no transporte das cestas básicas, são 120 toneladas de alimentos. A gente sabe que não resolve, mas ameniza o sofrimento dos atingidos”, disse.