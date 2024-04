Influencers alvo de operação, greve no Ifac, morte do primo de Gladson e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Primo de Gladson é assassinado a facadas no interior do Acre por causa de ciúmes

O primo de terceiro grau do governador Gladson Cameli, Bruno Cameli Messias, foi morto a facadas na noite desse domingo (21), em Marechal Thaumaturgo, interior do Acre.

Inscrições para programa CNH Social iniciam nesta segunda-feira; saiba como participar

As inscrições para o programa CNH Social 2024, do Governo do Estado do Acre iniciam nesta segunda-feira (22). Neste ano, novamente foram disponibilizadas cinco mil vagas, nas modalidades urbana, rural e estudantil, sendo 5% delas destinadas a pessoas com deficiência.

TERÇA-FEIRA

Tribunal de Justiça volta a pedir aumento de salário para servidores; Aleac aprecia projeto

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre desta terça-feira (23), o Tribunal de Justiça encaminhou um projeto de lei complementar solicitando um reajuste de 4,62% para todos os salários de servidores públicos efetivos do Poder Judiciário acreano.

Jogos de azar e rifas: polícia apreende bens de influenciadores do Acre que chegam a R$ 1 milhão

A Polícia Civil deflagou nesta terça-feira (23) mais uma etapa da Operação Jackpot, que investiga e combate a prática de jogos de azar e rifas ilegais no estado.

QUARTA-FEIRA

Além do TCE, MPAC também recomendou a Gladson que não promovesse militares

Na última semana, o Tribunal de Contas do Estado (TCE), recomendou o governo do Estado a suspender o decreto que reduziu o espaço de tempo para promoção de militares no Acre.

Sem acordo com Governo Federal, greve de servidores do Ifac entra na terceira semana

Profissionais que atuam no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), Campus Sena Madureira, continuam de braços cruzados. A greve já entra na terceira semana e até agora não houve entendimento com o Governo Federal a respeito das reivindicações que estão sendo feitas.

QUINTA-FEIRA

Quatro pessoas são presas em operação que investiga roubo e tráfico de drogas no Juruá

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) deu cumprimento a quatro mandados de prisão e apreensão na região do Vale do Juruá na manhã desta quinta-feira (25).

No Acre, empresa coleta óleo de cozinha usado de restaurantes para a reciclagem; conheça

Há 18 meses no mercado de bioeconomia, uma empresa inova no conceito de reciclagem de óleo de cozinha no Acre. O objetivo é recolher o produto usado por dezenas de restaurantes, pizzarias, redes de fast-foods e outros estabelecimentos que comercializam lanches em Rio Branco, para reaproveitá-lo, enviando a maior parte dele para fora do estado, enquanto que uma fração é utilizada aqui mesmo, na fabricação de sabão do tipo caseiro pela própria empresa.

SEXTA-FEIRA

Bocalom altera decreto e declara situação de anormalidade em mais de 20 bairros; veja quais

Na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (26), o prefeito Tião Bocalom (PL) alterou o decreto nº 256 de 26 de fevereiro de 2024 e incluiu novos bairros na lista de locais com anormalidade caracterizada pela situação de emergência nas áreas atingidas pela enchente do Rio Acre em Rio Branco.

No Acre, PF investiga câmbio ilegal e evasão de divisas; empresário é alvo de operação

Além de mandados de busca cumpridos em Rio Branco por combate ao tráfico de drogas e facções criminosas, a Polícia Federal deflagrou a operação Casa de Palha, nesta sexta-feira (26).