Jogos de hoje (27/04/24): onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

Confira aqui no Olhar Digital onde assistir ao vivo às partidas de hoje, 27 de abril de 2024. Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas do Brasileirão, do Brasileirão Série B e dos campeonatos nacionais europeus.

Jogos de hoje (27 de abril)

Brasileirão Betano 2024 – 4ª rodada

Vasco x Criciúma — 16h — Premiere ( para assinar o Premiere com sete dias grátis pelo Prime, clique aqui )

) Cuiabá x Atlético/G — 18h30 — Premiere

Bahia x Grêmio — 21h — Sportv e Premiere

Brasileirão Série B Betnacional 2024 – 2ª rodada

CRB x Amazonas — 17h — Premiere e Canal Goat (YouTube)

Paysandu x Botafogo/SP — 17h — Premiere e Canal Goat (YouTube)

América/MG x Novorizontino — 18h — Sportv e Premiere

Brasileirão Série C 2024 – 2ª rodada

Sampaio Corrêa x Figueirense — 17h — DAZN e Nosso Futebol

ABC x Náutico — 17h — DAZN e Nosso Futebol

São Bernardo x Tombense — 19h — DAZN e Nosso Futebol

Athletic x Remo — 19h30 — DAZN e Nosso Futebol

Brasileirão Feminino Neoenergia 2024 – 7ª rodada

Grêmio x Avaí Kindermann — 11h — TV Brasil e Canal Goat (YouTube)

Real Brasília x Internacional — 15h — Canal Goat (YouTube)

Botafogo x Atlético/MG — 15h — TV Brasil e Canal Goat (YouTube)

Cruzeiro x América/MG — 16h — Canal Goat (YouTube)

Premier League 2023/24 – 35ª rodada

West Ham x Liverpool — 8h30 — ESPN e Star+

Fulham x Crystal Palace — 11h — ESPN 4 e Star+

Manchester United x Burnley — 11h — Star+

Newcastle x Sheffield United — 11h — ESPN e Star+

Wolverhampton x Luton Town — 11h — Star+

Everton x Brentford — 13h30 — ESPN 4 e Star+

Aston Villa x Chelsea — 16h — Star+

LALIGA EA SPORTS 2023/2024 – 33ª rodada

Las Palmas x Girona — 9h — Star+

Almería x Getafe — 11h15 — Star+

Alavés x Celta — 11h15 — Star+

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao — 16h — ESPN e Star+

Bundesliga 2023/24 – 31ª rodada

Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt — 10h30 — OneFootball e Canal Goat (YouTube)

RB Leipzig x Borussia Dortmund — 10h30 — OneFotball

Freiburg x Wolfsburg — 10h30 — OneFootball

Augsburg x Werder Bremen — 10h30 — OneFootball

Bayern Leverkusen x Stuttgart — 13h30 — RedeTV!, Sportv e OneFootball

Serie A TIM 2023/24 – 34ª rodada

Lecce x Monza — 10h — Star+

Juventus x Milan — 13h — ESPN e Star+

Lazio x Hellas Verona — 15h45 — ESPN 4 e Star+

Ligue 1 Uber Eats 2023/24– 31ª rodada

PSG x Le Havre — 16h — Star+

Liga Portugal Betclic 2023/24 – 31ª rodada

Casa Pia x Chaves — 11h30

Vizela x Rio Ave — 11h30

Benfica x Braga — 14h — Star+

Vitória de Guimarães x Boavista — 16h30 — Star+

Saudi Pro League 2023/24 – 29ª rodada

Al-Okhdood x Abha — 12h

Al-Raed x Al-Ettifaq — 12h

Al-Khaleej x Al-Nassr — 15h — Band, Bandplay, BandSports, Esporte na Band e Canal GOAT (YouTube)

Paulistão A3 Sicredi 2024 – Final

Votuporanguense x Grêmio Prudente — 18h — Futebol Paulista (YouTube)

Paulista Segunda Divisão Sicredi 2024 – 2ª rodada

Tanabi x Inter de Bebedouro — 15h — Futebol Paulista (YouTube)

Araçatuba x Fernandópolis — 15h — Futebol Paulista (YouTube)

Flamengo/SP x Barcelona/SP — 15h — Futebol Paulista (YouTube)

Colorado Caieiras x São Carlos — 15h — Futebol Paulista (YouTube)

Mauá x Manthiqueira — 15h — Futebol Paulista (YouTube)

União Mogi x Atlético Mogi — 15h — Futebol Paulista (YouTube)

Futebol ao vivo: conheça aplicativos para assistir aos jogos pelo celular

Futebol é uma paixão nacional. Por isso, nada mais natural do que ver a internet popularizando o acesso aos campeonatos nacionais e internacionais no Brasil.

Com as mudanças da tecnologia, ficou bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online no seu celular.

Filmes e séries, por exemplo, já podem ser assistidos a qualquer hora e em qualquer lugar, graças aos serviços de streaming. Mas não são apenas essas produções que podem se beneficiar das ferramentas modernas: os esportes também. Assim, já é bastante fácil assistir a jogos de futebol ao vivo e online, seja do seu celular ou do computador.

O Olhar Digital preparou um artigo especial ensinando como fazer para acompanhar os principais campeonatos de futebol — nacionais e internacionais, de clubes ou seleções — diretamente do celular ou computador via streaming ao vivo. Confira aqui como assistir aos jogos ao vivo!