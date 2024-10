3ª edição de evento de Dança do Ventre no Acre apresenta 50 mulheres em grande espetáculo

A cidade de Rio Branco será palco de um dos maiores eventos de dança do ventre do estado. No próximo dia 2 de novembro de 2024, a III Mostra de Dança do Ventre promete uma noite repleta de arte, cultura e expressividade, quando 50 mulheres irão encantar o público com suas apresentações no palco da Usina de Artes.

O evento, que já se consolidou no calendário cultural local, reúne performances que destacam a elegância e a beleza dos movimentos da dança do ventre. As dançarinas, de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, farão uma verdadeira celebração do corpo e da feminilidade. Além das apresentações individuais e em grupo, o público terá o privilégio de prestigiar convidados especiais, como os renomados estúdios Studio Alimah, MariLua, No Compasso, Fluxo Cia de Artes, e a talentosa dançarina Paula Santos.

Em entrevista à coluna de Douglas Richer, do site ContilNet, a empresária e dançarina Júlia Arantes, organizadora do evento, expressou sua animação: “Essa mostra é uma oportunidade de celebrar a dança do ventre, uma arte que valoriza a expressão corporal e a cultura oriental, além de empoderar as mulheres por meio da dança. Estamos muito animadas para compartilhar essa noite mágica com todos”.

O evento ocorrerá na Usina de Artes, com início previsto para as 19 horas, e promete emocionar o público com coreografias bem elaboradas e uma atmosfera envolvente. Para os amantes da dança e da cultura, esta é uma oportunidade imperdível de prestigiar uma das mais belas expressões artísticas do mundo oriental.

Data: 02 de novembro de 202

Local: Usina de Artes, Rio Branco

Horário: 19

A entrada será limitada, garantindo uma experiência intimista e especial para quem for conferir de perto o talento das 50 dançarinas que compõem a mostra.

Os ingressos para a III Mostra de Dança do Ventre já estão disponíveis e podem ser adquiridos entrando em contato pelo número (68) 99966-1616, com Júlia Arantes.