Cor azul usada em chapa na disputa pela presidência da OAB deixa genro de Jorge Viana incomodado

Em vídeo postado nas redes sociais da OAB-AC (Ordem dos Advogados do Brasil) secção Acre, o presidente da comissão eleitoral da instituição, Mauro Borges, anunciou nesta quarta-feira (23) o encerramento de inscrição das chapas que vão concorrer às eleições diretas no próximo dia 22 de novembro. Com o encerramento, as eleições da OAB-AC vão se resumir às chapas 1, do atual presidente Rodrigo Aiache, que busca a reeleição, e à chapa 2, encabeçada pela advogada Marina Belandi.

O registrar sua capa, na segunda-feira (21), Marina Belandi e seus apoiadores compareceram à sede da OAB, todos trajando roupas na cor azul. Seria este um sinal de que a chapa 2 quer se diferenciar ao máximo da chapa 1, que usaria o vermelho, cor atribuída ao PT e aos partidos de esquerda, que foram adversários do prefeito reeleito Tiao Bocalom na última eleição. Foi uma manifestação de que a chapa das oposições busca aproveitar o embalo da vitória do prefeito reeleito, que usa a cor azul como sua marca, numa clara tentativa de polarização partidária numa eleição de classe.

A partidarização da campanha eleitoral na instituição classista não é por acaso: é que Rodrigo Aiache é casado com a também advogada Mariana Viana, filha do ex-governador e ex-senador petista Jorge Viana, o atual diretor-presidente da Agência Apex-Brasil.

Nesta tarde quarta-feira (23), ao falar ao ContilNet sobre o assunto, Rodrigo Aiache reagiu à provocação e fez um desafio à chapa de oposição:

“Nesses quase 3 anos de gestão à frente da OAB, eu indago a quem fala isso que me mostre uma única vez em que utilizei ou direcionei a instituição para A ou B. Tenho 20 anos de advocacia e tanto meus clientes, quanto as pessoas que convivem comigo e me conhecem sabem que isso nunca foi empecilho ou impeditivo de algo. Trabalho e atendo pessoas das mais diversas posições políticas e não vejo problema nenhum nisso”.

Marina Belandi disse, no entanto, que não quis associar sua chapa a nenhuma sigla partidária. “Temos que a cor azul é refrescante, não concentra calor, e é também uma das cores da OAB”, disse.

As eleições ocorrem dia 22 de novembro com um colégio eleitoral de no mínimo 2.500 eleitores, que é o número de advogados aptos a voltar. Nas eleições, só votam os candidatos que estiverem com as anuidades em dia e o prazo de pagamento e regularização da situação dos profissionais junto à instituição ainda não se encerrou.