Cinema e streamings: confira as melhores estreias da semana

Chega ao fim, nesta quinta-feira (24/10), a saga de Eddie Brock e o seu simbionte alienígena. O filme Venom: A Última Rodada estreia nos cinemas com direção de Kelly Marcel e estrelado por Tom Hardy.

Juntos até o fim, Eddie Brock e o seu simbionte alienígena enfrentarão Knull, criador dos simbiontes, que vai pôr em risco a vida como conhecemos, enviando um exército para caçá-los neste encerramento épico. Veja o trailer:

Já nos streamings, a Netflix estreia Os Quatro da Candelária, minissérie sobre a Chacina da Candelária, enquanto a Max lança Sobre Essa Pele, que mostra a rotina profissional da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, um casal de tatuadoras especializadas em ressignificação de cicatrizes.

Veja as opções da semana:

Cinema

Som da Esperança: A História de Possum Trot

Donna e o Reverendo Martin iniciam um movimento para que famílias adotem crianças do sistema de acolhimento que são difíceis de colocar.

Som da Esperança traz reflexão séria apesar da religiosidade excessiva

Divulgação

Receba!

Amadeu precisa de dinheiro, ele e Gina estão numa enrascada com agiotas. O destino lhe sorri quando o coloca de cara com uma bolsa recheada de um conteúdo tão valioso quanto ilegal. Amadeu esconde a bolsa, mas logo depois morre atropelado, antes de encontrar a namorada.

O Quarto ao Lado

O filme acompanha a história de duas amigas que retomam contato após anos de afastamento. Em nova fase de suas vidas, Martha está enfrentando um câncer, fato que irá influenciar sua relação com Ingrid. Conforme as duas mulheres mergulham no seu próprio passado, um pedido inesperado testa a força da sua relação.

O Voo do Anjo

A vida do professor aposentado Vítor Falcão estava dentro da normalidade até o dia em que abriu a porta para o surpreendente Arthur, vítima de um terrível trauma familiar.

Divulgação

Segredos

Noah é um diplomata suíço, que cresceu na Europa e estudou nos Estados Unidos. Naomi é uma brasileira, filha única e de uma família rica e influente. Eles se conheceram enquanto estavam na faculdade, a renomada instituição americana, Yale University. Casados há sete anos, para quem vê de fora, eles são o casal perfeito. Porém, em meio a uma dinâmica abusiva, ambos tentam salvar o casamento e se deparam com uma situação em que são colocados frente a frente com os segredos um do outro.

A pergunta que não quer calar é: será que seus segredos serão grandes demais para serem ignorados?

Caindo na Real

Tina é uma chapeira cheia de carisma que reside em um Brasil futurista em uma crise econômica e institucional sem precedentes. Em meio a esse cenário caótico, ocorre um golpe no Congresso Nacional, resultando no retorno da Monarquia ao país.

Surpreendentemente, genealogistas desenterram genealogistas descobrem uma “pulada de cerca” real ocorrida quase dois séculos atrás e proclamam Tina como a rainha do Brasil. Ela, por sua vez, é uma mulher marcada por inseguranças, que não pleiteia aumentos salariais, vale-transporte ou folgas, e tampouco assume abertamente sua paixão por Barão, um taxista que de nobre, só tem o nome.

Streaming

Netflix

Os Quatro da Candelária

A minissérie acompanha as 36 horas anteriores à tragédia conhecida como “Chacina da Candelária” pelo ponto de vista de quatro crianças: Douglas, Sete, Jesus e Pipoca.

Edgar Azevedo/Netflix

O Retorno de Simone Biles – Parte 2

Mergulhando no drama por trás do esporte e nas batalhas físicas e mentais da ginasta, a continuação da série documental acompanha as qualificações de Biles na equipe olímpica dos Estados Unidos e sua performance – e bastidores – nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que a renderam três medalhas de ouro e uma de prata.

Profecia do Inferno (Temporada 2)

Em meio a um caos cada vez maior, a advogada Min Hyejin, A Nova Verdade e a Arrowhead encaram ressurreições repentinas de antigos condenados.

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour

Diretamente do Intuit Dome, em Los Angeles, Olivia Rodrigo apresenta sucessos do seu mais recente álbum, GUTS, e do álbum de estreia, SOUR. Nesse especial de show eletrizante, acompanhe Olivia em sua turnê mundial de GUTS e viva de perto suas performances poderosas sobre desilusões e traições.

Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

Martha

Em entrevistas íntimas e reveladoras com a própria Martha Stewart e pessoas próximas a ela, este documentário de R.J. Cutler mostra como a figura icônica passou de modelo adolescente a influenciadora original e primeira bilionária americana a construir um império do zero.

Corte no Tempo

Uma adolescente volta para o início da década de 2000 com o objetivo de impedir o assassinato da irmã.

Coragem, Irmão!

Depois de herdar uma dívida enorme, um ex-agente de operações especiais vira segurança de um complexo de venda de roupas. Lá, ele encontra uma oportunidade de resolver seus problemas financeiros.

Abdução em Manhattan

Esta é a história real por trás de um dos maiores mistérios da ufologia que ainda hoje pauta discussões e controvérsias nas redes sociais e fóruns online. Pouca gente sabe, mas havia uma cineasta no coração do caso de abdução de Manhattan. Baseada em centenas de horas de filmagens jamais vistas pelo público, esta série é o Arquivo X da vida real.

Divulgação/ Netflix

As Leis de Lidia Poët (Temporada 2)

Proibida de advogar com base em uma lei criada por homens, Lidia decide ir ainda mais longe: desta vez, ela quer mudar a lei. Enquanto lida com novos casos e luta pelos direitos das mulheres, ela tenta convencer o irmão, Enrico, com quem continua trabalhando, a concorrer ao Parlamento para finalmente dar voz a seu projeto.

Max

Viva O Cinema! Uma Históira da Mostra de São Paulo

Através do olhar de Marina Person, emoções e curiosidades são trazidas a público nas vozes de quem fez e faz acontecer esse evento vital para a vida cultural brasileira. A série combina ricos recortes de filmes icônicos que foram exibidos ao longo das edições do festival com conversas e depoimentos dos envolvidos em seu surgimento e realização.

Alguém em Algum Lugar (Temporada 3)

A série de comédia acompanha Sam, uma verdadeira habitante do Kansas na superfície, mas que, no fundo, luta para se encaixar no molde de sua cidade natal. Lidando com a perda e a aceitação, cantar é o refúgio de Sam e a leva em uma jornada de autodescoberta e a encontrar uma comunidade de pessoas que, como ela, não se encaixam, mas não desistem, mostrando que encontrar sua turma e sua voz é possível. Em qualquer lugar. Em algum lugar.

Sobre Essa Pele

Sobre Essa Pele acompanha a rotina profissional da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, um casal de tatuadoras especializadas em ressignificação de cicatrizes. Em 10 episódios, a série documental propõe o resgate da autoestima de mulheres fortes e resilientes através da arte.

Foto: Divulgação

Paramount+

Lioness

À medida que a luta da CIA contra o terrorismo se aproxima de casa, Joe, Kaitlyn e Byron recrutam uma nova agente Lioness para se infiltrar em uma ameaça previamente desconhecida. Com a pressão aumentando de todos os lados, Joe é forçada a enfrentar os profundos sacrifícios pessoais que fez como líder do programa Lioness.

Amazon Prime Video

Like a Dragon: Yakuza

Lançada em 2005 pela SEGA, a série de jogos Yakuza tem uma enorme popularidade entre jovens adultos. Ela retrata a vida de gângster radicais, mas apaixonados, e de pessoas que vivem em um bairro conhecido pelo entretenimento, o Kamurochō – uma região fictícia inspirada no violento Kabukichō do bairro de Shinjuku, em Tóquio.

Like a Dragon: Yakuza mostra o Japão moderno e as histórias dramáticas de personagens intensos que não foram exploradas nos jogos, como a do lendário Kazuma Kiryu.

Divulgação/ Amazon Prime Video