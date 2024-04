Jovem fura blitz, arrasta moto por vários metros e acaba preso após perseguição em Rio Branco

Um jovem de 23 anos foi preso na madrugada deste sábado (27) após uma perseguição policial em Rio Branco.

Ele desobedeceu a ordem de parada e fugiu da blitz, mas acabou sendo preso no bairro Raimundo Melo. A polícia chegou a atirar contra o veículo, segundo o Centro de Operações Policiais Militares (Copom).

Antes de ser preso e logo depois de furar o blitz, o motorista bateu na traseira de uma moto e arrastou o veículo por uns 50 metros. Não há informações sobre o estado do motociclista.

A reportagem do G1 Acre apurou que, ao tentar fugir do local, o motorista ainda fez uma conversão para retornar por cima da calçada, colocando a vida dos policiais e populares que estavam no local em risco – o que teria justificado o tiro por parte da polícia, no intuito de que o jovem parasse o carro.

O suspeito saiu em direção à Avenida Antônio da Rocha Viana e parou no bairro Raimundo Melo, onde foi preso.

Horas antes do fim da perseguição, outros integrantes que estavam no carro conseguiram fugir. Ficou apenas o motorista no local. Ele ainda se mostrou resistente à abordagem, agindo de forma agressiva.

O motorista foi algemado por conta da agressividade. Sua carteira de habilitação estava vencida desde 2020 e não quis fazer teste do bafômetro. O veículo foi parar no pátio do Detran.

“O local foi isolado e houve um tumulto com a aproximação de populares, entre eles de três rapazes que tentavam impedir a ação da polícia. Segundo a polícia, eles teriam desacatado os agentes e, durante a confusão, foi necessário fazer uso de spray de pimenta para dispersas as pessoas”, acrescenta a reportagem do G1.

Um rapaz identificado teria avançado contra o policial e dado um chute no joelho do agente, tendo que ser imobilizado pelos demais agentes. O irmão tentou impedir a polícia e também recebeu voz de prisão por desobediência. Os três foram levados para a Delegacia de Flagrantes.