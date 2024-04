Letícia Cazarré emociona ao compartilhar “primeiros passos” da filha

Letícia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar os “primeiros passos” da filha Maria Guilhermina, de 1 ano e 10 meses. A bebê, fruto do relacionamento de Letícia com Juliano Cazarré, nasceu com uma doença cardíaca rara e emocionou os internautas no vídeo registrado pela mamãe.

“Experimentando andar”, legendou a jornalista e bióloga. No vídeo, a profissional utiliza uma sandália especial que possibilita o uso de duas pessoas de maneira simultânea. Com o acessório, a médica consegue auxiliar a movimentação da bebê. Letícia Cazarré não vacinou filhos contra Covid: “Risco à saúde” Letícia Cazarré, grávida do sexto filho, interagiu com os seguidores do Instagram e revelou que não vacinou os filhos contra a Covid. Ela disse que optou por pular a vacina por conta dos “riscos à saúde”. “Você não vacina seus filhos? Por qual motivo? Te acompanho há pouco tempo”, quis saber um usuário. Na sequência, a bióloga falou sobre o cartão de vacinação dos herdeiros. “Dou absolutamente todas as vacinas. Nunca dei vacina da Covid porque não acho que compense o risco à saúde deles”, declarou.