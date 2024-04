Libertadores: Flamengo vence Palestino no Maracanã e ganha a primeira

O Flamengo venceu a primeira na Libertadores 2024. Jogando no Maracanã na noite desta quarta-feira (10/4), os comandados de Tite venceram o Palestino-CHI por 2 x 0 e conquistaram o primeiro triunfo no certame continental.

Com quatro pontos, o Rubro-negro lidera o Grupo E. O Flamengo agora vai até Goiânia para enfrentar o Atlético-GO no domingo (14/4), no Serra Dourada, às 16h, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Só deu Flamengo no primeiro tempo. O time de Tite dominou a etapa inicial e não deu chances para o adversário. De tanto pressionar, o Rubro-negro abriu o placar: aos 21 minutos, Ayrton Lucas tentou o chute, a bola resvalou na zaga e sobrou limpa para Pedro dar um chapéu no goleiro e inaugurar o marcador no Maracanã.

A partida seguiu com o Flamengo criando boas chances, mas parando no goleiro Rigamonti e sem conseguir ampliar a vantagem no primeiro tempo. Logo no começo da etapa final, o Palestino assustou, mas Rossi espalmou bonito para salvar os donos da casa. O jogo seguiu sem grandes oportunidades e com o Flamengo administrando a vantagem.

Já perto do fim, Léo Ortiz completou escanteio e decretou a vitória. O time brasileiro volta a jogar pela Libertadores no dia 24 deste mês, para enfrentar o Bolívar, fora de casa.