Loba? Idade de Fernanda surpreende após eliminação do BBB 24

Fernanda foi a 15ª eliminada do BBB 24 e gerou diversos comentários nas redes sociais com sua saída da casa mais vigiada do Brasil. Um dos assuntos comentados sobre a agora ex-BBB foi a idade dela.

Com diversas falas sobre não ser mais uma menininha e não estar no programa para competir com os jovens, a participante até parece ser mais velha. Entretanto, Fernanda tem 32 anos.

Nas redes sociais, algumas pessoas se mostraram surpresas. “Cara, agora que descobri que a Fernanda tem 32 anos ainda. Ela fala como se já tivesse 60 anos e não tivesse tempo pra mais nada. Mulher, ainda tem muito a conquistar aqui. A diferença é que ela viveu experiências ruins sendo nova”, avaliou uma pessoa no X, antigo Twitter.

Outra pessoa avaliou que o problema da confeiteira são as questões emocionais. “Todo mundo criticando a Fernanda do BBB 24 porque ela disse que a Bia tem tempo, é jovem e tals, sendo que Fernanda também é jovem, afinal tem 32 anos. Cara, para quem está cansado emocionalmente, parece que você viveu 90 anos tendo 30 e poucos.”

Uma terceira usuária da rede social pontuou ainda como as mulheres são vistas pela sociedade. De acordo com ela, Fernanda acha que “perdeu o timing”, mesmo tendo 32 anos, e essa é uma realidade comum, mas que precisa mudar.

“A vida da mulher é assim hoje em dia: passou dos 30, já está velha. Não serve mais. Só que isso é uma ilusão. Fernanda, você tem muita coisa pra viver ainda, você não tem ideia. Sua vida está só começando”, alertou.

Fernanda é eliminada no Paredão mais disputado da temporada

Fernanda foi eliminada do BBB 24 neste domingo (31/3) em uma disputa acirrada com Giovanna e Beatriz. A sister recebeu 57,09% dos votos e deixou o reality show.

O Paredão foi marcado por uma estratégia inusitada fora do programa. Aliadas no BBB 24, Fernanda e Giovanna viraram rivais fora do jogo. Emparedadas, juntamente com a rival Beatriz, as participantes deveriam unir votos para eliminar a adversária, mas a equipe da carioca adotou uma estratégia diferente: para salvar ela, pediram para os fãs votarem em Giovanna.

“Isso não é um conto de fadas, a nossa única opção aqui é fazer dar certo e nós vamos tentar até o fim. Sigam nosso posicionamento estratégico, nosso foco é a Fernanda. Votem em Giovanna para salvar a Fernanda”, escreveram os adms da carioca.

Como resposta, a equipe de Giovanna declarou chumbo trocado. “Acreditamos firmemente na lealdade. Infelizmente, ela não veio. Por conta disso, nos reunimos e entendemos que a situação pede Fora Fernanda a partir de agora.”

Com o resultado consumado, a estratégia de ataque da equipe de Fernanda se mostrou um fracasso.