Ministros Marina Silva e Paulo Teixeira participam de eventos com produtores rurais no Acre

Os ministros de Meio Ambiente, Marina Silva, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, cumprem agenda no Acre nesta quinta-feira (11).

Os dois participaram de um encontro com trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar do Acre, no auditório da Livraria Paim. Em entrevista ao ContilNet, a ministra disse que ela e Paulo Teixeira estão no estado para mostrar o compromisso do presidente Lula com a Agricultura Familiar.

“Do nosso lado, do Ministério do Meio Ambiente temos retomado a agenda com as Reservas Extrativistas, o combate ao desmatamento, que já conseguimos uma redução de 50% no primeiro ano do presidente Lula. Agora nesses três primeiros meses houve uma redução de 40%”, disse a ministra.

Veja fotos exclusivas do ContilNet: