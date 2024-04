Mulher é esfaqueada pela companheira após desentendimento em bebedeira em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (9), uma cena de violência foi registrada no bairro Papoco, em Rio Branco (AC). Durante uma bebedeira entre mulheres em situação de rua, uma discussão acalorada desencadeou em agressões físicas, culminando no ataque com uma faca.

A vítima, identificada como Samila Gadelha do Socorro, de 33 anos, estava participando do encontro quando a situação saiu do controle. Segundo relatos, uma das participantes, cujo nome não foi divulgado, se armou com uma faca durante o desentendimento e desferiu um golpe que atingiu o abdômen de Samila.

Apesar do incidente ocorrer pela manhã, Samila só buscou socorro durante a noite, quando contatou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe da ambulância de suporte avançado 01 foi rapidamente mobilizada para prestar assistência.

Inicialmente relutante em receber atendimento, Samila foi convencida pelos socorristas e encaminhada ao Pronto Socorro. Lá, foi entregue ao setor de trauma da unidade de saúde em estado estável.