Mulher que agrediu esposa de senador é ex de Cachoeira e “Musa da CPI”

A ex-mulher de Wilder Morais, Andressa Alves Mendonça, filmada agredindo a atual esposa do senador, foi casada com o bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. Ele ficou conhecido em 2004, após revelar áudios onde Waldomiro Diniz, ex-assessor do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, cobrava propina para direcionar licitações para a empresa de jogos do bicheiro.

Andressa Mendonça e Carlinhos Cachoeira se conheceram em 2009, em um jantar na casa em que a advogada morava com Wilder Morais. O relacionamento entre ela e o bicheiro começou oficiamente em 2012, pouco depois de a advogada se separar do senador, com quem foi casada por oito anos e teve dois filhos.

No mesmo ano, Cachoeira foi condenado a 39 anos de prisão pelos crimes de corrupção e fraude em licitação. Andressa visitava Cachoeira no Complexo Penitenciário da Papuda, sempre vestida de forma impecável. Ao Fantástico, da Rede Globo, deu entrevista defendendo o bicheiro a alegando motivações políticas para a prisão.

A presença de Andressa nas sessões da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) que investigou as relações de Cachoeira com políticos e empresários chamou a atenção da mídia. Logo, ficou conhecida como a “Musa da CPI”, e cogitada para um ensaio nu em uma revista masculina. A advogada negou o convite.

O bicheiro foi solto no dia 12 de dezembro de 2012 e passou a recorrer da condenação em liberdade. No dia 28 de dezembro, Cachoeira e Andressa se casaram em uma cerimônia de luxo para 50 pessoas em Goiânia. Com o passaporte de Cachoeira retido pela Justiça, o casal não pôde viajar em lua de mel.