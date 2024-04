“Não é todo dia que a gente recebe R$ 100 milhões”, diz Gladson durante assinatura do Fundo Amazônia

O governador Gladson Cameli recebeu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e a diretora do BNDES, Tereza Campello, em um jantar no Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre, para a assinatura do contrato de quase R$ 100 milhões do Fundo Amazônia, que será repassado ao estado.

Na agenda, Cameli agradeceu o apoio do governo federal e brincou: “Tomara que a ministra Marina volte mais vezes. Não é todo dia que a gente recebe R$ 100 milhões, principalmente quando o estado mais precisa”, afirmou.

“Agora é cumprir que esse recurso está sendo destinado, uma parte é para regularização fundiária. A gente vai se preparar para realizar novos projetos e cada vez mais receber recursos”, acrescentou.