“O legado continua”, afirma Andrezinho após morte de Anderson Leonardo

Nos comentários, fãs enviaram muitas mensagens de apoio: “Nós, fãs, nunca iremos abandonar o Molejão!! Contem conosco. Amamos vocês 😍”, publicou uma. “Toda a força para vocês. Mantenham a alegria que o @cantorandersonleonardo transmitia e neste momento sei que estrela dele vai brilhar cada vez mais, pois a família @molejooficial é eterna ❤️❤️”, elogiou outra. “É isso aí, meus ídolos! Continuem espalhando alegria e diversão por onde passarem, pois essa era a marca registrada do @cantorandersonleonardo… Muita força para todos vocês!!! 😢🖤”, disse um terceiro.

Famosos também se manifestaram: “Amo vocês. Nosso amor jamais morrerá”, garantiu Péricles. “Meus sentimentos, meninos! Força pra vocês! ❤️❤️❤️❤️”, desejou Patrícia Poeta. “Vida longa, Molejo 🙌🏾”, postou Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto. “Que bacana ver vocês unidos nesse momento tão difícil…. Força @molejooficial estaremos juntos sempre, essa história não vai acabar nunca… TMJ”, afirmou Vavá.

Equipe do grupo Molejo é vítima de assalto

Após uma sexta-feira (26/4) pesada, marcada pela morte de Anderson Leonardo, o grupo Molejo ainda passou por mais um perrengue. Membros da equipe dos pagodeiros foram atacados por criminosos e ficaram sem os telefones.

A notícia do assalto foi confirmada através dos stories do Instagram oficial dos meninos: “A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, fomos vítimas de um assalto hoje (sexta-feira, 26/4), resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp”, começou a postagem.

E continuou: “Por favor nos contactar através do número: 21 98619-2879. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações. Pedimos a compreensão da imprensa e demais partes interessadas enquanto lidamos com esta situação”, afirmou o texto.

No fim, o time do Molejo definiu o meio de comunicação oficial: “Estamos trabalhando arduamente para restabelecer as comunicações e retomar nossas atividades o mais rápido possível. Qualquer desenvolvimento ou informação adicional serão compartilhados assim que estiver disponível. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, lembrando que qualquer atualização será postada nas redes sociais do Molejo”, encerrou.

Velório e enterro do vocalista

O sepultamento de Anderson Leonardo, do Molejo, será no próximo domingo (28/4), no Jardim da Saudade, na Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O velório acontece a partir das 11h. “Seu apoio neste momento significa muito para a nossa família”, dizia o comunicado da homenagem.

O cantor estava internado desde o dia 24 de março e lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, desde outubro de 2022.

A notícia da morte de Anderson foi confirmada por esta colunista com a assessoria do artista. Nos últimos meses, o artista deu entrada no hospital em diversas ocasiões, devido a complicações da doença. Em uma das passagens pela unidade de saúde, ele foi diagnosticado com embolia pulmonar.

O quadro clínico de Anderson Leonardo se agravou na última quinta-feira (25/4), por isso ele voltou para a UTI. O músico chegou a apresentar melhora, mas foi sedado logo em seguida. Ultimamente, ele também tratava um episódio de insuficiência renal.

Anderson Leonardo era casado com Paula Cardoso e deixou quatro filhos. A assessoria do grupo Molejo divulgou nota oficial nas redes sociais, no fim de março, após a última internação dele.

Anderson Leonardo era sobrinho de Elza Soares

Anderson Leonardo, que morreu na sexta-feira (26/4), aos 51 anos, em decorrências de complicações de um câncer inguinal, era sobrinho de Elza Soares, falecida em 2022. O vocalista do grupo Molejo escondeu o parentesco com a cantora até fazer sucesso. “Nunca gostei de falar”, disse ao Balanço Geral, da Record TV, em 2020.

“Só fui dizer que era sobrinho dela quando eu estava conhecido com o Molejo. Sempre gostei de ficar com a minha luta, devagarzinho, com a minha humildade. Nunca gostei de falar que sou sobrinho da Elza Soares. Eu me orgulho, mas não usava isso”, declarou na ocasião.