Porto Velho dispara na liderança e Gênus vence a primeira no Campeonato Rondoniense

O Porto Velho embalou. O atual campeão estadual engatou nas vitórias e fez mais uma vítima, o confronto com o até então invicto Barcelona valia além dos três pontos a liderança isolada do Rondoniense, a partida foi bastante disputada com as duas equipes em busca da vitória.

O Barcelona impondo seu jogo com jogadas rápidas e o Porto Velho buscando as oportunidades pra abrir o placar. Mas gol mesmo só no segundo tempo e foi da Locomotiva, em menos de um minuto de bola rolando Fagner lançou na área para Watthimem que bateu no cantinho, o goleirão Pablo fez bela defesa, mas a bola sobrou para Marcos Goiano que só empurrou para as redes colocando a Locomotiva em vantagem.

O empate do Barcelona também foi rápido, numa jogada pela direita do ataque aos 12 minutos, após cruzamente o atacante gradalhão do Barcelona Wesley apareceu livre e de cabeça ele não deu chances ao goleiro Digão, 1 a 1 no Aluízio Ferreira.

Dois minutos após o empate Wesley entrou livre na área, mas dessa vez Digão fez bela defesa. E quando o empate parecia definido veio o gol do Porto Velho, aos 43 minutos estreante Lucas Lourenço foi carregando a bola e na entrada da área mandou um chutaço no angulo direito de Pablo, final no Aluízio Ferreira Porto Velho 2 Barcelona 1.

No Aluízio Ferreira, o Sport Genus recebeu o Ji-Paraná que estreou sob o comando do técnico Márcio Parreiras. O Jipa começou bem a partida e logo abriu o placar numa jogada de bola parada. Raul levantou e dentro da área e o aniversáriante do dia, Nildo aproveitou para deixar o Jipa na frente.

Na segunda etapa o Sport Genus foi pra cima em busca da primeira vitória e não demorou para empatar a partida, logo aos 15 minutos com oportunismo Cabixi que aproveitou a bola lançada na área, com tranquilidade o atacante bem colocado se atencipou a defesa e deixou tudo igual no Aluízio Ferreira.

Em outra desatenção da defesa do Galo da BR que saiu jogando mal o Sport Genus chegou ao segundo gol, numa cobrança de pênalti de Cabixi, como manda o figurino bola para um lado goleiro para o outro.

E em 7 minutos o Sport Genus definia a virada e a primeira vitória do time no campeonato. Além dos gols do Cabixi, a primeira vitória do Sport Genus no campeonato também ficou marcada pela estreia do goleiro Dida que volta ao clube e fazendo boas defesas diante do Ji-Paraná.

Já no Portal da Amazônia o Vilhena recebeu a União Cacoalense e as equipes ficaram sem marcar, repetindo o 0 a 0 na partida de ida no Aglair Tonelli. O empate acabou sendo ruim para as duas equipes que não avançam na tabela, o VEC matendo a 4ª colocação e a União Cacoalense a 5ª.

Classificação Rondoniense 2024

1º – Porto Velho 13 Pontos

2º – Ji-Paraná 09 Pontos

3º – Barcelona 09 Pontos

4º – Vilhena 06 Pontos

5º U. Cacoalense 06 Pontos

6º Sport Genus 05 pontos

Jogos da 7ª rodada

6/4 – Sábado – União Cacoaense x Porto Velho – Aglair Tonelli

6/4 – Sábado – Barcelona x Sport Genus – Aluízio Ferreira

7/4 – Domingo – Ji-Paraná x Vilhena – Biancão