Sábado será de calor com possibilidade de chuva no Acre; veja previsão completa

O tempo no Acre neste sábado (13) deve ser quente e úmido, com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais. O céu deve variar de parcialmente nublado a nublado com possíveis pancadas de chuvas e trovoadas, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).