Saiba o que está por trás do desabafo do ex-marido de Preta Gil

A coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu em primeira mão o que está por trás do pedido público de perdão de Rodrigo Godoy a Preta Gil. Ex-marido da artista, ele traiu a cantora com a personal stylist dela. Agora, tanto depois do ocorrido, resolveu compartilhar um vídeo, na segunda-feira (8/4), desabafando sobre o fim polêmico do casamento com a filha de Gilberto Gil.

O que o educador físico se esqueceu de contar é o que está por trás do suposto arrependimento, que chegou um ano após a separação. Godoy, que alegou precisar seguir em frente, uma vez que estava sendo atacado pelos episódios vividos com Preta, na verdade fará parte do elenco da segunda edição de A Grande Conquista, da Record TV.

É isso mesmo, meus caros leitores! Rodrigo decidiu publicar o desabafo no Instagram, com a famosa camiseta branca da paz, para amenizar a situação e, então, entrar na produção com a imagem um pouco menos abalada. Afinal, desculpou-se com a ex-mulher, não é mesmo?!

Além do relacionamento com a famosa, Rodrigo ganhou destaque, recentemente, ao ser acusado de propaganda enganosa por usuários do OnlyFans. O mocinho virou assunto depois de anunciar a venda de um tênis na plataforma, que é usada para divulgar conteúdos adultos.

Essa não seria a primeira polêmica em torno do perfil do rapaz no site para maiores de 18 anos, que, desde sua chegada, em junho do ano passado, não compartilhou nada colocando o corpo para jogo.

A Grande Conquista é uma produção original da emissora do bispo Macedo e tem estreia prevista para o dia 22 de abril. A ex-Fazenda Rachel Sheherazade é quem vai comandar a segunda edição do programa.