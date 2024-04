Ufac divulga segunda chamada de convocação de candidatos do Sisu; veja lista completa

A lista da 2ª chamada de convocações do SiSU foi publicada pela Universidade Federal do Acre, para que os inscritos possam conferir se ingressaram, ou não, em um dos cursos de ensino superior da instituição.

Para aqueles que foram aprovados nesta lista de convocação, devem realizar a matrícula institucional através dos sistema de matrículas, que ficará aberto entre os dias 26 e 30 de abril de maneira constante.

A confirmação vem após a realização da análise e aprovação dos documentos e também da verificação do cumprimento dos critérios necessários a depender da modalidade de inscrição do futuro aluno. Todo o processo pode ser realizado através do site: sistemas.ufac.br/sisu/

Confira a lista completa abaixo: