Vídeo: separados há meses? Belo e Gracyanne trocam beijos na academia

O término do casamento do “casal Tudão”, Belo e Gracyanne Barbosa, pegou muita gente de surpresa. Chocou ainda mais saber que os dois estariam separados há oito meses. O anúncio deixou muitas pessoas boquiabertas, principalmente os frequentadores da academia de Belo e Gracyanne. Isso porque, há três semanas, eles trocavam beijos durante o intervalo do treino.

Em um vídeo obtido com exclusividade por essa colunista que vos escreve, Belo surge em clima de começo de namoro com a musa fitness.

Arrependimento após traição

Depois do fim do casamento com Belo vir à tona por causa de traição, Gracyanne Barbosa assumiu ter tido um caso extraconjugal com um personal, Gilson de Oliveira. Em entrevista para o Fofocalizando, do SBT, a musa fitness afirmou ter se arrependido da atitude. “Eu sei que eu o magooei demais”, disse.

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor. Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava”, justificou.

Gracyanne prosseguiu falando que está solteira e dando a entender que o divórcio pode demorar por conta da divisão dos bens: “Hoje estou sozinho. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar”.

A influenciadora finalizou a declaração contando que ainda tem sentimentos pelo marido e que condena sua atitude. “Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magooei demais e hoje eu me arrependo disso”, concluiu.

Caso com o personal

Gracyanne teria feito amizade com o suposto pivô da separação na academia. A aproximação dos dois teria chamado atenção dos outros alunos, que passaram a ver a relação afetiva com malícia.

Uma fonte do veículo contou que acompanhou a amizade da influenciadora com o moço misterioso evoluir para um flerte. A dançarina teria ficado muito encantada pelo homem, deixando transparecer seus sentimentos em público, quando estava na companhia dele.

Aconselhada, após o caso extraconjugal ficar insustentável e difícil de conter, Gracyanne preferiu mudar de estabelecimento, mas, mesmo assim, a distância não teria sido suficiente para afastá-los.

O jornalista explicou que a fisiculturista arrumava motivos para vê-lo, sempre com a desculpa de ter um presentinho para entregar, tornando inviável qualquer reconciliação com o ex-Soweto. Eita! Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Gracyanne teria sido pivô da separação de Belo e Viviane

Belo e Gracyanne Barbosa viraram o assunto de quinta-feira (18/4), depois da musa fitness assumir ter traído o cantor com o personal Gilson de Oliveira, com quem treinava meses atrás. Porém, um outro personagem passou a ser citados nas redes sociais por causa da separação do casal: Viviane Araújo.

Para quem não lembra, a rainha de bateria do Salgueiro viveu um relacionamento com o pagodeiro, entre 1998 e 2007. A campeã de A Fazenda passou por momentos de tensão ao lado do amado, quando ele fugiu da polícia e se escondeu num quarto com paredes falsas, para não ser preso.

Na época, Viviane deu total apoio a Belo, ficando reclusa junto dele. O caso aconteceu em 2002, depois do artista ser acusado de associação ao tráfico de drogas e ser condenado a 8 anos.

Belo ficou preso na Polinter, no Rio, dividindo uma cela com mais 30 detentos. Em 2007, ganhou liberdade condicional, depois de cumprir uma parte da pena em regime semiaberto e pouco tempo depois deu fim à relação com Viviane.

Belo conheceu Gracyanne ainda na cadeia. A educadora física ia visitar o companheiro e segundo especulações, a ex-dançarina do Tchakabum também se encontrava com o músico às escondidas. Ela nega.

“Não fui pivô. Tinha muito mais gente nessa história e nenhum dos dois foi santo. A pivô foi uma outra menina. Ele [Belo] já estava com ela, assim como a Viviane já estava com outra pessoa, e só depois eles terminaram”, se defendeu.

No entanto, a rainha de bateria do Salgueiro, a culpou pelo fim do namoro: “Ela torce muito por mim porque eu não fiz nada contra ela. Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado ‘quem bate, esquece. Quem apanha, não’?”.

Em 2019, Belo elogiou a ex. “Sou muito grato por tudo que ela passou, tudo que a Viviane fez na minha vida. Foi um momento tão importante, ela foi tão parceira, tão amiga, sempre esteve ao meu lado em todos os momentos que passei naquela transição de prisão, liberto e tudo mais”, disse Belo em conversa com Pedro Bial.

E completou: “Nunca tive oportunidade de fazer esse agradecimento. Nossa vida segue de formas diferentes, mas ficou um capítulo lá atrás, e sou muito grato. Tenho um respeito e um carinho muito grande”.