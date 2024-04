Vídeos mostram momento em que população sente tremor de terra em Nova York

A governadora de Nova York usou as redes sociais para alertar sobre a ocorrência. “Minha equipe está avaliando impactos e eventuais danos que possam ter ocorrido e atualizaremos o público ao longo do dia”, escreveu Kathy Hochul.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.

My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 5, 2024