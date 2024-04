Violência sem fim: homem que foi a bar se divertir com a esposa é esfaqueado por peruano

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo (14), na estrada do Polo Benfica, região do segundo distrito de Rio Branco (AC).

Consta nas informações que Jucelino da Silva Alencar, 42 anos, teria ido a um bar na localidade mencionada, na companhia da esposa e de alguns parentes. Ao entrar no estabelecimento, foi observado que em outra mesa havia um casal, sendo o homem de origem peruana. Inesperadamente, o peruano que não teve seu nome revelado, começou a discutir com sua companheira e nesse momento Jucelino se levantou e foi para parte externa do bar. Testemunhas contam que o peruano levantou e foi atrás de Jucelino, e já próximo de um veículo, sacou uma faca e desferiu 3 golpes atingindo o abdômen e seu ante braço esquerdo.

Em seguida o peruano agressor entrou em um veículo e fugiu do local tomando rumo ignorado.

Desesperada por ver seu marido sangrando, a esposa de Jucelino ligou para o número 192 e solicitou o socorro ao Samu. Imediatamente a ambulância 06 de suporte básico foi enviada para dar atendimento na ocorrência. Ao chegar no local, os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e solicitaram o apoio da ambulância de suporte avançado.

Jucelino foi estabilizado e encaminhado ao Pronto Socorro da capital com dois ferimentos por arma branca. Como ele foi atingido no abdômen, os médicos suspeitam que o golpe possa ter atingido o fígado.

A Polícia Militar foi informada, militares do Segundo Batalhão foram no local, colheram informações, realizaram buscas, porém o suspeito não foi localizado.

O caso deverá ser investigado pela DHPP.