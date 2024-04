Volta dos voos da Azul deve impulsionar o turismo e colocar o Acre como rota internacional, diz secretário

Nesta semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou o tão esperado retorno dos voos da Azul no Acre. A aeronave disponibilizada para operar no estado será do Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros e internet 100% gratuita. De acordo com o ministro, as rotas dos voos serão de Rio Branco para Belo Horizonte e Porto Velho.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário de Turismo do Acre, Marcelo Messias, deu detalhes do impacto do retorno desses voos no estado. Em 2024, já nos primeiros meses do ano, o setor no Acre teve o maior aumento no faturamento com o setor, atingindo a variação de 22,7%. O levantamento é do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A projeção da Secretaria é de que esses números devem aumentar nos próximos meses. De acordo com Marcelo, o retorno dos voos vai ajudar na construção de uma rota turística importante para o Acre: a de Porto Velho. Os novos voos da empresa serão realizados de forma direta até a capital de Rondônia, diurno e noturno.

“A gente tem tentado trazer alguns voos internacionais para o nosso estado ligando o Peru, por exemplo. O país é uma grande porta de entrada de passageiros. Não só da Europa, mas da América e da Ásia. Hoje, o Acre seria uma grande porta de entrada da Região Norte. Tem muita gente que entra pelo Peru para conhecer o Norte, do Peru ele vai até São Paulo e volta subindo para vir ao Norte. Então a gente tem batido nessa tecla a importância desses passageiros que têm o Peru como porta de entrada, vim pelo Acre como entrada para o Norte. Só que a gente esbarrava em um problema. Eles antes tinham que ir para Brasília. Não tinha outra solução. Agora, essa ligação com Porto Velho, acabou esse problema. Eu tenho condições de mandá-los para Porto Velho e de lá conseguir conexões para outros locais”, explicou.

O próximo passo para a consolidação dessa rota é a internacionalização do Aeroporto de Rio Branco. O secretário lembrou que também na última semana, o ministro anunciou que após a reforma do local, o Aeroporto pode voltar a ser internacional e operar voos para outros países.

As tratativas deverão ser iniciadas após a reforma do aeroporto da capital. “A nossa expectativa é que o aeroporto ficando pronto a gente inicie junto a Receita Federal, ao Alfândega e a Polícia Federal a internacionalização do Aeroporto aqui do Acre, porque é fundamental a gente buscar novas rotas internacionais”, disse o ministro durante o anúncio, na última terça-feira, 9 de abril.

“São investimentos de mais de R$ 160 milhões para a gente poder estruturar os aeroportos e paralelamente a gente possa receber mais voos como anunciamos hoje o voo da Azul. Isso é fundamental para o desenvolvimento. A gente quer continuar ao lado do governo do Estado, ampliando a malha aérea para que a gente possa trazer mais turistas, não só o turismo de lazer, mas o de negócio”, completou.

“Essa internacionalização seria a alfândega, a Receita e Polícia Federal. Com isso a gente já tem o que oferecer para essas empresas. Que até então eu não tinha. Elas tinham interesse mas tinha essas barreiras que aconteciam”, disse Marcelo Messias.

Concorrência e preços baixos

O secretário afirmou ainda que com a volta da Azul, outras empresas como Latam e Gol serão obrigadas a reduzir o valor das passagens aéreas no Acre. “Agora, com a entrada da Azul, eu tenho certeza que nós podemos dizer que a gente vai ter uma concorrência. Eu vou ter uma outra empresa, outro trajeto e rota totalmente diferente do que as outras duas me oferecem”, disse.

Além disso, Marcelo pontuou que com a redução dos preços, o Acre deve voltar a ser incluído no radar de promoções de passagens aéreas da Latam e Gol. “Isso também é algo que nós tínhamos saído, da rota delas de promoção”, completou.

Rotas turísticas

Um dos pontos altos da gestão de Marcelo Messias na Secretaria de Turismo foi a inclusão de 12 municípios do Acre no Mapa do Turismo, uma ferramenta do Governo Federal que define uma área a ser trabalhada pelo Ministério do Turismo, principalmente no desenvolvimento das políticas públicas para o recorte territorial. Atualmente, o Acre conta com três rotas turísticas.

As rotas de turismo registradas no Governo Federal são: Caminhos da Revolução, com os municípios de Plácido de Castro, Porto Acre e Rio Branco; Caminhos das Aldeias e da Biodiversidade, com Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá; e por fim, a rota Caminhos do Pacífico, com os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

Em 2024, pela primeira vez, os festivais indígenas do estado foram incluídos no calendário oficial do estado, o que pode aumentar ainda mais o número de turistas de acordo com cada programação.