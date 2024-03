Doze cidades do Acre estão incluídas no Mapa do Turismo do Governo Federal; veja quais

O Acre é um estado formado por 22 municípios, destes 12 estão incluídas no Mapa do Turismo, uma ferramenta do Governo Federal que define uma área a ser trabalhada pelo Ministério do Turismo, principalmente no desenvolvimento das políticas públicas para o recorte territorial. Atualmente, o Acre conta com três rotas turísticas.

As rotas de turismo registradas no Governo Federal são: Caminhos da Revolução, com os municípios de Plácido de Castro, Porto Acre e Rio Branco; Caminhos das Aldeias e da Biodiversidade, com Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá; e por fim, a rota Caminhos do Pacífico, com os municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri.

Em 2024, pela primeira vez, os festivais indígenas do estado foram incluídos no calendário oficial do estado, o que pode aumentar ainda mais o número de turistas de acordo com cada programação.

Segundo o site Agência de Notícias do Acre, a diretora de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Sirlânia Venturin, afirmou que diversas ações tem sido pontuais para fomentar o turismo no Acre.

“Temos vivenciado uma expansão do turismo no Acre com o fortalecimento do Turismo de Base Comunitária (TBC) e do etnoturismo que destacam as ricas culturas indígenas e ribeirinhas e as belezas naturais da nossa floresta amazônica. O governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo [Sete], tem atuado para fortalecer a atividade turística, promovendo os produtos em feiras e eventos nacionais e estaduais, acordos de cooperação, capacitação para melhoria dos produtos turísticos, captação de recursos para melhoria da infraestrutura de apoio, dando ênfase aos municípios que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro. O nosso desafio é que o Acre seja reconhecido como um destino referência na região Norte para o Brasil e para o mundo”, disse.

Mapa do Turismo

A Agência de Notícias do Acre também explicou que a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) está à disposição para orientar e apoiar as prefeituras que tenham interesse em entrar no Mapa do Turismo, do Governo Federal.

Os municípios integrantes podem receber uma série de benefícios por meio do Ministério do Turismo, como fazer parte de políticas públicas, receber recursos para a realização de obras de infraestrutura e obter capacitação mediante oferta de qualificação profissional.