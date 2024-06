10 notícias de tecnologia para você começar sua terça-feira

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (27). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. ICQ: icônico mensageiro vai sair do ar após quase 28 anos. Serviço de mensagem instantânea foi bastante popular em uma era antes de MSN e WhatsApp.

2. Apple pode anunciar emojis e mais funções de IA generativa na WWDC 2024; veja. A Apple deve apresentar diversos novos recursos baseados em IA generativa na WWDC 2024; confira o que esperar!

3. WhatsApp libera Status de voz de até 60 segundos para Android e iOS. A novidade aumenta a duração máxima das publicações temporárias em formato de áudio no WhatsApp para até 1 minuto.

4. YouTube Music ganha busca para achar músicas que você cantarola ou assobia. Recurso que já existia em outras plataformas da Google chega ao app do streaming para Android.

5. Elon Musk diz que substituição de humanos por IA no mercado de trabalho não será ruim. Em conversa, Elon Musk cita sonho de renda universal e possíveis dilemas existenciais após fim do trabalho.

6. Xiaomi 14 Civi tem data de lançamento revelada; confira. O Xiaomi 14 Civi fará sua estreia no mercado internacional em junho, começando na Índia.

7. Buracos negros rebeldes: jatos podem mudar de direção e ameaçar formação de estrelas. Uma equipe de investigadores afirma que o jato de plasma de alguns buracos negros, como do tipo ‘Estrela da Morte’, podem mudar de direção.

8. O que é FCM 24? Conheça o mod do ‘Brasileirão’ para o EA FC 24. O Voxel entrevistou os criadores do mod FCM 24, que adiciona novos jogadores e muito mais no EA FC 24; confira!

9. Na Netflix: 7 doramas e k-dramas de terror para quem gosta de mistério. Confira 7 séries japonesas e sul-coreanas de arrepiar os cabelos para assistir no streaming!

10. Vírus humanos de 50 mil anos são encontrados em ossos de neandertais. Restos mortais de neandertais descobertos na Sibéria contêm informações dos vírus mais antigos já registrados.