Acre tem produção de soja 10,79% maior que a média nacional no mês de março, diz estudo

O Brasil produziu 3.437 kg por hectare de soja no mês de março, segundo levantamento da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape). Porém, no estudo divulgado na última quarta (08), também é mostrado que o estado do Acre teve produtividade média de 3.808 kg por hectare, sendo 10,79% maior que a média do país.

O governador do Acre, Gladson Cameli, tem destacado que a responsabilidade ambiental acompanha a expansão das plantações de soja no estado:

“Não precisa derrubar nenhuma árvore. Temos muitas áreas abertas totalmente improdutivas. São essas terras que serão utilizadas pelo agronegócio. Basta respeitar o novo Código Florestal. Estamos desburocratizando tudo aquilo que atrapalha nossos produtores”, afirmou à Agência de Notícias do Acre.

O texto da pesquisa fala como a produção de soja tem crescido nos últimos anos no estado do Acre. Em 2023, o grão atingiu o topo de produção do estado.

Produção de soja no país

De 2022 para 2023, a produção do estado dobrou, chegando a 45,7 mil toneladas em 2024. O município de Plácido de Castro se destacou, contribuindo com 10.230 toneladas em 2022, o que representa 45% da produção estadual.

Quanto à área plantada, o Brasil aumentou de 13 mil hectares em 1998 para 45 mil hectares em 2023, um aumento de 246%. O Acre expandiu de 120 hectares em 1998 para 13.100 hectares em 2023, um aumento de 10.816%.

A produção de soja no Acre teve um crescimento impressionante, aumentando mais de 15.000% desde 1998, atingindo 45.700 toneladas em 2023, com previsão de ultrapassar 60.000 toneladas em 2024.

Produção de soja no Acre

“No estado do Acre a evolução da participação da soja na produção total de grãos é significativa, saindo de 0,7% em 1998 para 9,82% em 2022, um crescimento de 1.302,86% em 14 anos. A variação do Brasil no mesmo período foi de 131%. Isso mostra a força pujante que a produção da soja vem apresentando no estado, se comparada a outros produtos do agronegócio na região, ocorrendo o mesmo quando comparada aos números médios do Brasil. O município acreano que mais vem se destacando é Plácido de Castro, onde a soja representou 41,42% da produção de grãos daquela localidade e 45% da produção acreana em 2022”, afirma a pesquisa.

Diante deste aumento, o governador Gladson Cameli falou sobre como os números são resultados de iniciativas que priorizam maneiras de incrementar a economia do estado:

“Esse foi um dos nossos principais compromissos assumidos com a população. Temos uma terra rica e muito abençoada. Além disso, estamos comprovando que é possível produzir sem destruir o meio ambiente. Queremos nos desenvolver, mas sempre respeitando a natureza”, declara Cameli.