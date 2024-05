Acreano é convocado para participar de evento da União Europeia em Brasília

O estudante acreano Aikon Vítor De Souza Castro, de 20 anos, natural de Rio Branco e discente do curso de Jornalismo na Universidade Federal do Acre, foi selecionado para participar da Simulação da União Europeia no Brasil (SUEB).

O evento, que ocorrerá em Brasília de 3 a 6 de junho, é promovido pela Delegação da União Europeia no Brasil e reúne estudantes de todo o país para discutir temas de relevância internacional.

A Simulação da União Europeia no Brasil é uma oportunidade para os estudantes brasileiros vivenciarem e compreenderem o funcionamento da União Europeia, bem como debaterem questões de relevância global. Este ano, o tema em destaque é a regulamentação da Inteligência Artificial na União Europeia.

A seleção de Aikon foi um destaque, visto que apenas uma vaga estava disponível para o Acre.

Em entrevista, ele expressou sua ansiedade: “Estou muito ansioso, vai ser uma experiência única. Vou poder me aprofundar em um tema super relevante, que é a regulamentação da inteligência artificial, além de ter contato com os mais diversos acadêmicos do país”.

O evento, patrocinado pela Delegação da União Europeia no Brasil, custeará todas as despesas de Aikon, desde a passagem de avião até a estadia no hotel. Aikon destaca a importância do evento para sua formação: “Espero aumentar meu conhecimento na área de relações internacionais, além de poder compreender como funciona a máquina de funcionamento da União Europeia e poder aumentar minha network”.

No contexto internacional, a União Europeia aprovou recentemente uma lei que regula o desenvolvimento e a utilização da Inteligência Artificial em seus Estados-membros. A legislação estabelece obrigações aos desenvolvedores de sistemas de IA e promove a implementação de ambientes de testes regulatórios para garantir a segurança e transparência dessas tecnologias.

A participação de Aikon Vítor De Souza Castro na Simulação da União Europeia no Brasil representa não apenas uma oportunidade única para ele, mas também um reconhecimento do potencial e talento dos estudantes acreanos no cenário nacional e internacional.

Além das atividades de simulação e debates, o evento também incluirá webinários, rodas de conversa e outras iniciativas que visam ampliar o conhecimento dos participantes sobre temas relevantes, promover a troca de experiências e estimular o diálogo construtivo entre os estudantes e especialistas da área.

O evento, que contará com a presença de representantes de diversas universidades brasileiras, é uma iniciativa importante para fortalecer os laços entre a comunidade europeia e os estudantes brasileiros de ensino superior, pautando assuntos de alta relância, além de proporcionar uma experiência enriquecedora e educativa para todos os participantes.